В строительство молочного комплекса в Чишмах инвестируют 500 млн рублей

ООО «Нурис» планирует инвестировать в строительство молочного комплекса «Сафаровский» в Чишминском районе 500 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект представил на «инвестиционном часе» в правительстве республики генеральный директор компании Рустам Исаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На новой площадке начали строить каркасные коровники. В проекте предусмотрен монтаж доильного комплекса и зернохранилища. Это позволит увеличить поголовье до 2,5 тыс. коров, а объем производимого молока — до 10 тыс. тонн в год.

Проект получил статус приоритетного. Инвестору возместят часть затрат на закупку племенного скота.

ООО «Нурис» зарегистрировано в рабочем поселке Чишмы в мае 2009 года. Компания специализируется на разведении крупного рогатого молочного скота и производстве сырого молока. Учредителями являются Мурат Набиев и Рустам Исаков. В 2023 году выручка равнялась 141,8 млн руб., чистая прибыль — 8,6 млн руб. Мурату Набиеву принадлежат также ООО «Асмото сервис», ООО «Асмото МБ», ООО «Асмото» и ООО «Масико» (Екатеринбург), также ООО «Асмото Тагил» (Нижний Тагил).

Майя Иванова