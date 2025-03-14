Газпромбанк Автолизинг возобновил прием заявок по программе льготного лизинга

Скидки при приобретении автотранспорта и спецтехники по условиям программы составляют от 10 до 35%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Газпромбанк Автолизинг» Фото: пресс-служба ООО «Газпромбанк Автолизинг»

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут приобрести автотранспорт в компании Газпромбанк Автолизинг со скидкой от 10% до 35%. Предложение действует в рамках реализации федеральной программы льготного лизинга колесных транспортных средств Минпромторга России*.

Госпрограмма предусматривает субсидирование авансового платежа при покупке в лизинг легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, спецтехники и автобусов, а также седельных тягачей категории N3 и транспортных средств других категорий. Льгота распространяется на новую технику, произведенную на территории России в 2025 году. В программу включено более 20 марок.

Скидка 10% (но не более 500 тысяч) от стоимости транспортного средства при уплате авансового платежа по договору лизинга доступна юридическим лицам и ИП при приобретении нового легкового или легкого коммерческого автомобиля с бензиновым двигателем. Электромобили можно оформить в лизинг с преимуществом по цене в размере 35% (но не более 925 тыс. рублей), а седельные тягачи — 10% (но не более 850 тысяч рублей).

Скидки предоставляются при условии заключения договора финансовой аренды на срок от 13 до 84 месяцев и внесении авансового платежа в любом размере в пределах от 10% до 49%. На выбор клиента лизинговой компании доступно два вида графиков платежей — равными долями и «дегрессия». Лизингополучатели имеют право досрочно погасить всю сумму по договору по истечению года с момента подписания акта приема-передачи транспортного средства.

По словам директора департамента продаж компании Газпромбанк Автолизинг Николая Фомина, программа льготного лизинга пользуется стабильным спросом со стороны бизнеса, поскольку позволяет компаниям приобретать технику для своего автопарка, сохранив максимум свободных средств и получая налоговые преференции.

Оформить заявку на льготный лизинг транспортного средства можно на сайте autogpbl.ru, по телефону единого контакт-центра 8 800 100 98 41 или через менеджера по лизингу.

* Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 649 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018 - 2026 годах». Информационный материал сообщает об условиях госпрограммы субсидирования лизинга, утвержденной Правительством РФ. Перечень техники, подпадающей под действие программы ограничен Постановлением Правительства РФ. Действие программы может прекратиться, если средства, выделенные на программу, будут использованы ранее установленного срока. Вся изложенная информация не является офертой, публичной офертой или предложением делать оферту в соответствии со ст. 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.

Справка о компании Газпромбанк Автолизинг (ООО «Газпромбанк Автолизинг») — специализированная лизинговая компания, входящая в состав Группы Газпромбанк Лизинг. Компания оказывает услуги финансовой аренды автотранспорта для малого и среднего бизнеса и имеет представительства более чем в 70 городах России. В числе предметов лизинга легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, самоходные машины, автобусы и мототехника.

ООО «Газпромбанк Автолизинг»