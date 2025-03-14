Судовладелец затонувшего танкера не может выплатить зарплату сотрудникам

Работники ООО «Кама Шиппинг» — судовладельца затонувшего танкера «Волгонефть-212» — пожаловались в Государственную инспекцию труда (ГИТ) в Пермском крае на нарушение своих прав. Об этом сообщает пресс-служба ГИТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгонефть-212

Фото: МЧС России Волгонефть-212

Фото: МЧС России

Один из заявителей — электромеханик, находившийся на судне «Волгонефть-212», помимо жалобы на невыплату заработной платы сообщил о невыплате компенсации за утерянные при крушении танкера личные вещи. Второй сотрудник компании также пожаловался на долги по заработной плате. Представители ООО «Кама Шиппинг» пояснили ГИТ, что не могут выплатить заработную плату и компенсацию из-за ареста счетов. «ООО “Кама Шиппинг” объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства,— сообщили в ГИТ.— В прокуратуру Пермского края направлены документы с целью согласования внепланового контрольного мероприятия в отношении ООО “Кама Шиппинг”».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. ООО «Кама Шиппинг» оштрафовали за нарушение лицензионных требований при эксплуатации судна, с компании также взыскивают более 200 млн руб. компенсации за причиненный ущерб.