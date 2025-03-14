В Челябинской области начала снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю в Челябинской области зафиксировано снижение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ — на 1,2% по сравнению с предыдущей неделей. Это произошло за счет детей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

На предыдущей неделе отмечался рост заболеваемости на 12%. Уровень превышения эпидемического порога Роспотребнадзор не сообщает.

Среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа преобладает вирус гриппа В — 56,6% случаев. Еще 28,4% приходится на грипп А, 15% — АH1N1. Среди вирусов негриппозной этиологии по-прежнему выявляются сезонный коронавирус, РС-вирус, риновирус и аденовирус.