Сочи вошел в топ направлений для отдыха компаниями

В марте Сочи и Казань заняли третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, города собрали по 4% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

В Сочи путешественники бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,6 тыс. руб.

В Казани туристы остаются в среднем на три ночи. Средняя стоимость одной ночи в номере составляет 4,7 тыс. руб.

Первое место в рейтинге популярных направления для отдыха компаниями занял Санкт-Петербург, который собрал 11% бронирований. Путешественники планируют оставаться в культурной столице в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 4,8 тыс. руб.

Москва заняла второе место в топе популярных направлений для отдыха компаниями. Столица России собрала 10% бронирований. В городе путешественники бронируют номера в среднем на две ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,6 тыс. руб.

В топ-10 популярных направлений для отдыха компаниями также попал еще один город Краснодарского края. Пятое место занял Краснодар, где путешественники проводят в среднем три дня. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,1 тыс. руб.

Мария Удовик