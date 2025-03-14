Энергетики напоминают, что парковка автомобилей в охранных зонах теплосетей Перми запрещена

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обращают внимание на запрет размещения незаконных объектов в охранных зонах трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Также запрещено парковать автотранспорт возле центральных тепловых пунктов и насосных станций. Нарушители препятствуют работе спецтехники, и создают риски надёжному теплоснабжению жителей.

Самовольные постройки и припаркованные с нарушением автомобили препятствуют обслуживанию и ремонту теплосетей. В Перми и других городах присутствия в Пермском крае «Т Плюс» проводит системную работу по устранению незаконных объектов, незаконно размещаемых в охранных зонах теплосетей. Такие участки обозначаются специальными табличками, на которые необходимо обращать внимание.

«Напоминаем жителям – парковать личный автотранспорт в непосредственной близости от объектов теплоснабжения запрещено. Помимо риска для самих автовладельцев, такая беспечность может помешать энергетикам проводить обслуживание теплосетей. Поэтому ещё раз призываю горожан к внимательности и осторожности», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Материалы по незаконным объектам направляются в адрес собственников с требованием устранить нарушения, а также в территориальные органы Ростехнадзора и прокуратуру. В случае выявления незаконной парковки вблизи ЦТП и насосных станций вызывается ГАИ и машину эвакуируют на штрафстоянку. Кроме того, инициируются судебные иски к собственникам незаконных построек.

Сообщать о незаконном размещении объектов в охранных зонах тепловых сетей необходимо в Тепловую справочную службу по тел. (342) 259-39-98.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края – Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в поселке Марковский. В состав филиала входит 7 теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5088,431 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»