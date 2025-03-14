Жителя Иркутска осудили на 14 лет за сбор данных для террористов

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор местному жителю по делу о госизмене и содействию террористической деятельности. Ему назначили 14 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, фигурант дела был приверженцем организации «Легион Свобода России» (признана террористической организацией). Он установил контакт с представителями движения, после чего, выполняя задания кураторов, наносил символику организации на различных объектах Иркутска.

Кроме того, обвиняемый собирал данные о расположении стратегических объектов Минобороны РФ, военкоматов и воинских частей и передавал их представителям террористической организации. Также он вовлекал знакомых и родственников в ее ряды.

Александра Стрелкова