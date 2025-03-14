Экспертиза одобрила проект складского комплекса возле бывшего аэропорта Бахаревка

Компании «Уралподшипник-Пермь» одобрили проект складского комплекса на ул. Карпинского, возле бывшего аэропорта Бахаревка. Как указано в Едином госреестре заключений экспертизы проектной документации, положительное заключение экспертизы выдано ООО «Уралподшипник-Пермь» 12 марта. Подготовкой проектной документации занималось пермское ООО «Пангея».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: презентация ООО «Уралподшипник-Пермь» Фото: презентация ООО «Уралподшипник-Пермь»

Складской комплекс разместится на пяти земельных участках по ул. Карпинского суммарной площадью 2,62 га, между зданием по ул. Карпинского, 140, и гаражами.

По сведениям Kartoteka.ru, компания «Уралподшипник-Пермь» принадлежит бизнесмену Леониду Панченко и занимается оптовой торговлей прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. В мае 2023 года пермский совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил проекту «Уралподшипник-Пермь» статус приоритетного инвестиционного. В возведение объекта организация вложит 512 млн руб. В 2023–2026 годах инвестор построит 10 тыс. кв. м складских помещений в формате light industrial (легкие ангары) и почти 2 тыс. кв. м офисных площадей. Для своего проекта инвестор попросил региональные власти предоставить ему в аренду без торгов два земельных участка общей площадью 8,5 тыс. кв. м по указанному адресу. Участки принадлежат Российской Федерации.