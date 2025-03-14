Назначен замминистра финансов Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил заместителя министра финансов региона. Им стала начальник управления организации исполнения бюджета в социальной сфере ведомства Елена Лобанова, сообщает пресс-служба минфина.

Елена Лобанова работает в минфине с 2011 года. До этого 14 лет строила карьеру в финансовом управлении Ашинского района. Имеет классный чин «Государственный советник Челябинской области первого класса», награждена нагрудным знаком Минфина России «Отличник финансовой работы». В новой должности она будет курировать работу управления регионального казначейства, обеспечивающего финансирование расходов и ведение лицевых счетов бюджетополучателей, а также сводного отдела организации исполнения областного и консолидированного бюджетов.

Также в результате перераспределения новые полномочия получил действующий замминистра финансов Андрей Фадеев. В его ведение переданы ключевые вопросы ведомства, связанные с формированием областного бюджета, выработкой и реализацией бюджетной, налоговой и долговой политики региона.

Виталина Ярховска