В Красноярском крае объем инвестиций в 2024 году вырос на 6,8%

В Красноярском крае объем привлеченных инвестиций в 2024 году составил около 1,1 трлн руб. Относительно уровня прошлого года показатель вырос на 6,8% с 926 млрд руб. (в 2022-м — 750 млрд руб.), сообщает минэкономразвития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Наибольший рост инвестиционной активности наблюдался в сфере добычи нефти и природного газа — в 2,5 раза, а также в добыче металлических руд — в 1,2 раза», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года губернатор Михаил Котюков сообщал, что около половины инвестпроектов в регионе реализуется на территории Таймыра, Эвенкии, Туруханского и Северо-Енисейского районов в сфере нефти и угледобычи, металлургии, золотодобывающей промышленности и развития инфраструктуры Северного морского пути.

Александра Стрелкова