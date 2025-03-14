В Оренбурге замдиректора школы подозревается во взяточничестве

Завершено расследование уголовного дела замдиректора по воспитательной работе госучреждения образования в Оренбурге. Ему инкриминируется получение взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2023-го по 2024 годы обвиняемый получил от законного представителя учащегося взятку. За незаконное вознаграждение фигурант дела должен был предоставить взяткодателю внеочередное увольнение.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого материалы направят в суд.

Георгий Портнов