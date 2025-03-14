Аэропорт Сочи работает штатно
Аэропорт Сочи работает штатно, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ночью 14 марта воздушная гавань около получаса не принимала и не выпускала самолеты.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
«В аэропорту Сочи в 03:25 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС»,— говорится в сообщении.
Ночью 14 марта украинские беспилотники атаковали нефтекомплекс в Туапсе. В результате произошло возгорание резервуара с бензином на площади свыше 1 тыс. кв. м.