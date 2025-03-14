Минэнерго потребовало от «РусГидро» ускорить строительство ТЭЦ-4 в Хабаровске

Глава Минэнерго Сергей Цивилев дал распоряжение ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR) проработать возможности наращивания темпов строительства Хабаровской ТЭЦ-4, сообщил «Интерфакс». По мнению господина Цивилева, сроки ввода необходимо сдвинуть влево минимум на полгода.

Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 идет с 2021 года в рамках госпрограммы модернизации тепловой энергетики РФ. Станция призвана заменить городскую ТЭЦ-1, работающую с 1954 года и возводится на ее площадке. Первые объекты были введены в октябре 2023 года. Изначально проектная электрическая мощность предполагалась в 320,8 МВт, тепловая — 1 тыс. 368,3 Гкал/ч. Сметная стоимость объекта составляет 87 млрд руб.

«Спрос большой, поэтому генерирующие мощности нужно вводить с опережением графика, иначе мы тут будем сдерживать рост экономики. Давайте вместе проработаем. Квартал — это вообще элементарно, его можно просто за счет организации стройки сэкономить. Но речь идет не о квартале, давайте посерьезнее поговорим», — приводит агентство слова министра во время осмотра площадки строительства ТЭЦ в Хабаровске.

По словам первого замгендиректора — главного инженера «Русгидро» Сергея Кондратьева, ввод объекта планировался на 1 июля 2027 года. Заключение Главгосэкспертизы получено в феврале. Особых проблем со строительством нет. Но для подачи газа (годовым объемом около 1,2 млрд куб/м) «Газпрому» необходимо реконструировать и построить ряд объектов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск