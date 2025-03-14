В Саратове из-за БПЛА включили сирены

Этой ночью, с 13 на 14 марта, властям Саратовской области поступила информация об угрозе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ). В личном Telegram-канале жителей региона предупредил губернатор Роман Бусаргин.

В социальных сетях саратовцы сообщают о работе систем оповещения. Глава региона подтвердил опасность со ссылкой на Минобороны РФ.

Господин Бусаргин отметил, что «все экстренные службы приведены в полную готовность». Других сообщений от официальных органов власти пока нет.

Никита Маркелов