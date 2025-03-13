В Новороссийске выявили превышение ПДК вредных веществ из-за пожара на свалке

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю провело исследования атмосферного воздуха в жилых зонах вблизи горящей свалки в Новороссийске. По данным пресс-службы ведомства, лабораторные анализы показали превышение предельно допустимых концентраций по саже, взвешенным веществам и угарному газу в поселке Убых, селе Владимировка и станице Натухаевской. В других населенных пунктах превышений вредных веществ не обнаружено.

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Санитарные врачи рекомендуют жителям указанных районов избегать нахождения на открытом воздухе, держать окна закрытыми, выходя на улицу, использовать маски и респираторы. Также специалисты советуют временно отказаться от контактных линз, увеличить потребление жидкости, промывать глаза, нос и горло, воздержаться от курения.

При появлении одышки, кашля, бессонницы или обострении хронических заболеваний гражданам следует обратиться к врачу. Управление Роспотребнадзора продолжает контролировать ситуацию и мониторинг качества воздуха.

Возгорание мусорного полигона в Новороссийске произошло в ночь на 13 марта. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. По данным главы города Андрея Кравченко, в настоящий момент площадь пожара сокращена на 200 кв.м. Идет пролив водой и отсыпка грунтом. Угрозы распространения в сторону леса и жилого сектора нет.

Лия Пацан