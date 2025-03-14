Сарапульскую стоматологию присоединят к республиканской в рамках реорганизации

Сарапульскую стоматологическую поликлинику, состоящую из двух филиалов, присоединят к Республиканской стоматологической поликлинике в рамках реорганизации, следует из распоряжения правительства Удмуртии от 12 марта. Правовой акт опубликован на сайте кабмина.

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«Министерству здравоохранения Удмуртии в четырехмесячный срок со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить проведение мероприятий, связанных с реорганизацией»,— указано в распоряжении.

Кроме того, ведомству поручили среди прочего провести инвентаризацию имущества и обязательств обоих медучреждений, а также уведомить о реорганизации кредиторов.

В конце января «Ъ-Удмуртия» писал о встрече министра здравоохранения республики Сергея Багина с коллективами городской, районной и детской больниц в Воткинске, из которых сформируют единое медучреждение — Воткинскую районную больницу. Все профили и подразделения будут сохранены, медработники смогут получить специальные выплаты.