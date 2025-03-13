Губернатор призвал сфлотиться

На форуме «Интурмаркет» министру экономического развития РФ Максиму Решетникову показали нижегородские планы развития скоростных речных перевозок и круизного туризма. Компания «Водолет» намерена открыть новые направления и межсезонные перевозки судами на воздушной подушке, а «Гама» представила первые в России беспилотные круизные суда с гибридной установкой. В 2025 году областное правительство рассчитывает увеличить туристический поток в речных крузиах на 20%, до 1 млн человек. Губернатор попросил федерального министра включить в программу льготного лизинга закупки новых судов. Господин Решетников согласился, что речные пассажирские перевозки необходимо развивать.

Нижегородская область планирует закупать новые «Метеоры»

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На пленарной сессии ежегодного форма «Интурмаркет» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова увеличить объем господдержки пассажирского флота. Как писал «Ъ-Приволжье», в последние годы регион сосредоточился на возрождении перевозок скоростными судами на подводных крыльях, Также в Нижегородской области реализуется экспериментальный проект беспилотных пассажирских судов «Сура 2.0» с гибридными силовыми установками. Флот оператора скоростных перевозок ООО «Водолет» сейчас насчитывает пять «Валдаев» и два «Метеора 120Р», которые по реке возят пассажиров в Ивановскую, Владимирскую, Ульяновскую и Ярославскую области, а также в Марий Эл, Чувашию, Татарстан и Удмуртию.

Губернатор сообщил, что в навигацию 2024 года суда на подводных крыльях (СПК) перевезли 125 тыс. человек, а в 2025 году «Водолет» планирует увеличить пассажиропоток до 140 тыс. человек за счет расширения маршрутов до Ульяновска, Костромы и Ярославля. Также региональный речной перевозчик начал строить собственные причалы, учитывающие особенности швартовки и эксплуатации СПК, и отправляет эти причалы в другие регионы присутствия, добавил губернатор.

По планам нижегородского правительства, в этом году «Водолет» получит более 357 млн руб. бюджетных субсидий на развитие.

Прежде операционные затраты компании субсидировали из областного бюджета, теперь Нижегородская область делит эти затраты с другими регионами маршрутной сети, подчеркнул Глеб Никитин. Также ведутся переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) о строительстве еще трех «Метеоров» и круизных электросудов. «Водолет» прорабатывает новые маршруты до Перми, Тольятти и Самары, рейса из Сарапула в Пермь и намерен далее развивать внутренние перевозки в Нижегородской области.

Перспективными для межсезонных перевозок могут стать суда на воздушной подушке «Спутник». Испытания судов, построенных по программе льготного лизинга с участием ГТЛК, начнутся в марте.

В свою очередь судоходная компания «Гама» прорабатывает вопрос создания новых экспедиционных речных маршрутов с использованием колесных судов смешанного класса «река-море» с гибридным двигателем. Их строительство Глеб Никитин попросил включить в программу льготного лизинга. «В 2026–2027 годах мы готовы обеспечить ввод двух электроколесников, они будут беспилотными», — пообещал губернатор.

По данным областного правительства, в 2025 году круизные суда совершили более 4 тыс. заходов в Нижний Новгород, по реке регион посетили 800 тыс. туристов. В 2025 году власти рассчитывают увеличить турпоток речных круизов на 20%, до миллиона человек.

Максим Решетников отметил, что возрождение и развитие скоростного флота обеспечила совместная работа региональных и федеральных ведомств и депутатов Госдумы, начавшаяся в 2023 году. «Тему речного туризма мы сдвинули благодаря нашей предыдущей встрече в Нижнем Новгороде. Посмотрели организацию движения и с Минтрансом РФ договорились профинансировать эту программу напополам. На этот год у нас есть 150 млн руб., надо продолжать развивать это направление», — согласился министр.

Добавим, что строительство СПК «Метеор 120Р» пока осложняется антироссийскими санкциями. В частности, у производителя возникли проблемы с поставками американских двигателей MAN (суда комплектуются двумя силовыми установками).

Сейчас проходят стендовых испытания модернизированного дизель-редукторного агрегата М-437, который ПАО «Звезда» разработало специально для «Метеоров». «В ближайшем будущем линейка двигателей, применяемых при строительстве судов на подводных крыльях, пополнится агрегатом отечественного производства», — заверили в Центральном конструкторском бюро по СПК. Также бюро разрабатывает гибридную силовую установку для судостроения и новые проекты СПК с отечественным двигателем.

Это будет нечто среднее между «Метеором» и «Валдаем», сообщили на предприятии.

Владимир Зубарев