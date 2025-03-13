Губернатор призвал сфлотиться
Нижегородская область попросила господдержку для развития речных перевозок
На форуме «Интурмаркет» министру экономического развития РФ Максиму Решетникову показали нижегородские планы развития скоростных речных перевозок и круизного туризма. Компания «Водолет» намерена открыть новые направления и межсезонные перевозки судами на воздушной подушке, а «Гама» представила первые в России беспилотные круизные суда с гибридной установкой. В 2025 году областное правительство рассчитывает увеличить туристический поток в речных крузиах на 20%, до 1 млн человек. Губернатор попросил федерального министра включить в программу льготного лизинга закупки новых судов. Господин Решетников согласился, что речные пассажирские перевозки необходимо развивать.
На пленарной сессии ежегодного форма «Интурмаркет» губернатор Нижегородской области Глеб Никитин попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова увеличить объем господдержки пассажирского флота. Как писал «Ъ-Приволжье», в последние годы регион сосредоточился на возрождении перевозок скоростными судами на подводных крыльях, Также в Нижегородской области реализуется экспериментальный проект беспилотных пассажирских судов «Сура 2.0» с гибридными силовыми установками. Флот оператора скоростных перевозок ООО «Водолет» сейчас насчитывает пять «Валдаев» и два «Метеора 120Р», которые по реке возят пассажиров в Ивановскую, Владимирскую, Ульяновскую и Ярославскую области, а также в Марий Эл, Чувашию, Татарстан и Удмуртию.
Губернатор сообщил, что в навигацию 2024 года суда на подводных крыльях (СПК) перевезли 125 тыс. человек, а в 2025 году «Водолет» планирует увеличить пассажиропоток до 140 тыс. человек за счет расширения маршрутов до Ульяновска, Костромы и Ярославля. Также региональный речной перевозчик начал строить собственные причалы, учитывающие особенности швартовки и эксплуатации СПК, и отправляет эти причалы в другие регионы присутствия, добавил губернатор.
По планам нижегородского правительства, в этом году «Водолет» получит более 357 млн руб. бюджетных субсидий на развитие.
Прежде операционные затраты компании субсидировали из областного бюджета, теперь Нижегородская область делит эти затраты с другими регионами маршрутной сети, подчеркнул Глеб Никитин. Также ведутся переговоры с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) о строительстве еще трех «Метеоров» и круизных электросудов. «Водолет» прорабатывает новые маршруты до Перми, Тольятти и Самары, рейса из Сарапула в Пермь и намерен далее развивать внутренние перевозки в Нижегородской области.
Перспективными для межсезонных перевозок могут стать суда на воздушной подушке «Спутник». Испытания судов, построенных по программе льготного лизинга с участием ГТЛК, начнутся в марте.
В свою очередь судоходная компания «Гама» прорабатывает вопрос создания новых экспедиционных речных маршрутов с использованием колесных судов смешанного класса «река-море» с гибридным двигателем. Их строительство Глеб Никитин попросил включить в программу льготного лизинга. «В 2026–2027 годах мы готовы обеспечить ввод двух электроколесников, они будут беспилотными», — пообещал губернатор.
По данным областного правительства, в 2025 году круизные суда совершили более 4 тыс. заходов в Нижний Новгород, по реке регион посетили 800 тыс. туристов. В 2025 году власти рассчитывают увеличить турпоток речных круизов на 20%, до миллиона человек.
Максим Решетников отметил, что возрождение и развитие скоростного флота обеспечила совместная работа региональных и федеральных ведомств и депутатов Госдумы, начавшаяся в 2023 году. «Тему речного туризма мы сдвинули благодаря нашей предыдущей встрече в Нижнем Новгороде. Посмотрели организацию движения и с Минтрансом РФ договорились профинансировать эту программу напополам. На этот год у нас есть 150 млн руб., надо продолжать развивать это направление», — согласился министр.
Добавим, что строительство СПК «Метеор 120Р» пока осложняется антироссийскими санкциями. В частности, у производителя возникли проблемы с поставками американских двигателей MAN (суда комплектуются двумя силовыми установками).
Сейчас проходят стендовых испытания модернизированного дизель-редукторного агрегата М-437, который ПАО «Звезда» разработало специально для «Метеоров». «В ближайшем будущем линейка двигателей, применяемых при строительстве судов на подводных крыльях, пополнится агрегатом отечественного производства», — заверили в Центральном конструкторском бюро по СПК. Также бюро разрабатывает гибридную силовую установку для судостроения и новые проекты СПК с отечественным двигателем.
Это будет нечто среднее между «Метеором» и «Валдаем», сообщили на предприятии.