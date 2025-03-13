Прокуратура пришла на квартирник

В арбитражном суде продолжается разбирательство по иску администрации Нижнего Новгорода к Сергею Куфлину о сносе трехэтажного дома, возведенного в Дубенках. Власти уверены, что индивидуальный предприниматель незаконно построил многоквартирный дом на земельном участке под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Представитель ответчика попросил прекратить судебное разбирательство о сносе дома, сообщив, что Сергей Куфлин закрыл ИП (арбитражу подсудны споры юрлиц и предпринимателей). Однако ему в этом ходатайстве отказали, а к судебному процессу подключилась прокуратура Нижегородской области.

Многоквартирный дом № 24 на Шатковской улице, незаконно построенный на участке под ИЖС.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В областном арбитражном суде продолжается спор администрации Нижнего Новгорода с индивидуальным предпринимателем Сергеем Куфлиным. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», власти считают, что он незаконно возвел на Шатковской улице трехэтажный многоквартирный дом на продажу на своем земельном участке под ИЖС. Город заявил иск о том, чтобы признать эту постройку самовольной и обязать собственника ее снести. В интернете остались объявления риэлторов о продаже квартир в этом доме, но они не активны. Позиция ответчика строится на том, что это построенный для личных нужд индивидуальный жилой дом.

На одном из предыдущих заседаний представитель Сергея Куфлина попросил передать дело о сносе дома на рассмотрение в Приокский райсуд, рассматривающий гражданские дела. Однако в этом ходатайстве было отказано на том основании, что городская администрация является юрлицом, а ответчик зарегистрирован в качестве ИП (споры предпринимателей рассматривает арбитраж).

В очередном ходатайстве Сергей Куфлин попросил прекратить производство по делу, потому что он прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Однако закрытие ИП не помогло: судья Татьяна Назарова отказала ответчику, решив продолжить разбирательство.

Также в дело решила вступить прокуратура Нижегородской области, узнав о нем в ходе мониторинга СМИ. Как пояснил представитель надзорного органа, прокурор вправе обратиться в суд с требованием о сносе самовольной постройки и видит основания для участия в данном арбитражном процессе. Отметим, что ранее городская администрация обратилась с иском о сносе дома в Дубенках после того, как прокурор провел проверку и выдал мэру города предписание о нарушениях закона в части строительства. Пока в суде решается вопрос о выборе экспертной организации.

Несмотря на возражения ответчика, суд решил назначить экспертизу, чтобы получить квалифицированный ответ на вопросы: является ли постройка Сергея Куфлина индивидуальным жилым домом или многоквартирным, соответствует ли он строительным и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, и не опасен ли для людей при использовании.

В случае, если эксперты признают спорный дом многоквартирным, им также предстоит дать пояснения, возможно ли его переделать в индивидуальный без нарушений норм, что для этого надо сделать, и какова стоимость таких работ.

По признанию сотрудников Госстройнадзора, в Нижнем Новгороде без строительного надзора и разрешений было построено немало многоквартирных домов на участках ИЖС. Гражданам в них продают доли в общедолевом имуществе индивидуальном дома вместо квартир. Однако судебная практика по таким домам пока сложилась в пользу их частных застройщиков. До сдачи жилья и его заселения трудно доказать, что дом является многоквартирным: при осмотре объектов застройщики снимали квартирные двери и закрывали панелями отдельные кухни, чтобы представить внутреннее пространство единой жилой площадью, рассказал представитель инспекции.

Председатель градостроительного комитета заксобрания Василий Суханов, инициировавший прокурорскую проверку объекта Сергея Куфлина, построившего в городе не один дом, считает, что порочную практику использования участков ИЖС для многоквартирной застройки пора прекращать.

По словам депутата, такие дома могут быть опасны с точки зрения соблюдения противопожарных норм. Непонятно, по каким проектам они построены, такое жилье создает избыточную нагрузку на социальную инфраструктуру города, так как не учитывается в планах его развития.

«Хочешь строить малоэтажное жилье и продавать квартиры — будь добр работать, как все честные застройщики: получать земельные участки соответствующего назначения, оформлять разрешительную документацию. Но такую обманную застройку на участках под ИЖС надо останавливать. Я опасаюсь, что после присоединения к Нижнему Новгороду Кстовского района с его колоссальными земельными ресурсами эти нелегальные схемы получат огромное распространение и на новых территориях», — заключил Василий Суханов.

Роман Кряжев