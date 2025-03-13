«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашнем льду уступил московскому «Динамо» со счетом 1:3, потерпев второе поражение от «динамовцев» в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Синицын, Коммерсантъ Фото: Михаил Синицын, Коммерсантъ

Открыли счет москвичи. На девятой минуте вратарь «юлаевцев» Александр Самонов отразил бросок Дмитрия Рашевского, но канадский нападающий «Динамо» Максим Комтуа успел первым к отскочившей шайбе и добил ее в ворота.

На 13-й минуте первого периода уфимский защитник Михаил Науменков получил большой пятиминутный штраф за удар клюшкой, но использовать большинство гости не смогли — спустя полторы минуты «Динамо» получило командный штраф за оскорбление судьи.

Второй период начался с удаления игроков «Салавата Юлаева». Сначала двухминутный штраф за выброс шайбы получил Петр Хохряков, через несколько секунд за задержку клюшкой на скамейку сел Шелдон Ремпал. «Динамо» организовало затяжной розыгрыш двойного преимущества. Сначала Даниил Пыленков бросил в штангу, вскоре он же разыграл комбинацию с нападающим Никитой Гусевым, закончившуюся точным броском последнего — 0:2.

Через шесть минут реализовать большинство удалось уфимцам: долгий розыгрыш завершил нападающий Скотт Уилсон, ему ассистировали Шелдон Ремпал и Джошуа Ливо.

На первой минуте третьего периода москвичи забили третью шайбу, воспользовавшись переполохом на пятачке «Салавата Юлаева». Никита Гусев записал на свой счет «дубль», голевыми передачами отметились Игорь Ожиганов и Джордан Уил — 1:3.

В конце третьего периода главный тренер уфимцев Виктор Козлов сменил вратаря на шестого полевого игрока и взял тайм-аут, но изменить счет «Салават Юлаев» не смог.

Тем самым прервалась пятиматчевая победная серия «юлаевцев». После 64 игр у клуба 85 очков. Команда осталась на втором месте в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Следующая игра состоится в Уфе 15 марта против минского «Динамо».

Идэль Гумеров