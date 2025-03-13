В крымском сафари-парке «Тайган» умерла цирковая слониха

В начале марта 2025 года в крымском сафари-парке «Тайган» скончалась цирковая слониха Джени, прожившая более полувека. Как сообщает телеканал «Крым 24» со ссылкой на директора учреждения Олега Зубкова, животное погибло из-за комплекса хронических заболеваний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Олега Зубкова Фото: Telegram-канал Олега Зубкова

«На прошлой неделе простились со второй слонихой Джени. Она умерла. Вскрытие проводили представители государственной ветеринарной службы, а также республиканской и районной. К сожалению, еще в декабре получили первые симптомы и признаки хронических заболеваний»,— цитирует телеканал Олега Зубкова.

Первые признаки болезни у слонихи появились в конце декабря 2024 года. Животное отказывалось от пищи. Анализы крови показали повышенные печеночные и почечные показатели, а также высокий уровень сахара. Позднее Джени перестала пить воду и неохотно выходила на прогулки, подпуская к себе только директора зоопарка.

Основной причиной смерти, согласно заключению ветеринаров, стала мочекаменная болезнь. При вскрытии из тела слонихи извлекли конкремент весом 1,5 кг и длиной 15 см.

Ветеринары также обнаружили патологические изменения во внутренних органах слонихи — печени, селезенке и других. До своего переезда в сафари-парк «Тайган» Джени около 45 лет выступала в цирковых программах.

Анна Гречко