В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта ограничат движение транспорта

В Прикубанском округе Краснодара с 25 марта ограничат движение на нескольких участках дорог. Запрет введут в связи с ремонтными работами и строительством канализационного коллектора, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ограничения коснутся улиц Адмирала Пустошкина (от Командорской до Краеведа Соловьева) и 2-й Ямальской (от Командорской до 1-й Ямальской). Объезд организуют по ул. Кирилла Россинского.

Ограничения будут действовать до 1 октября. На время работ также изменят схему движения общественного транспорта на маршрутах №5, 91 и 93.

Нурий Бзасежев