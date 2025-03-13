В пятницу в Черноземье будет облачно и дождливо, от +8°С до +18°С

В большинстве регионов Черноземья в пятницу, 14 марта, будет облачно и дождливо. Температура будет варьироваться от +8°С до +18°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток будет облачно, без осадков. Температура составит +14°С…+18°С.

В Воронеже, Курске, Липецке и Орле также в течение суток возможна облачность, однако ночью пройдет небольшой дождь. Температура будет варьироваться от +8°С до +18°С.

В Тамбове в течение суток прогнозируется облачная и дождливая погода. Воздух прогреется до +8°С и +18°С соответственно.

Алина Морозова