«Перед игрой с "Зенитом" случилось невероятное»

Впервые после введения карты болельщика народный футбольный клуб «Спартак» продал все билеты на матч. Ажиотажный спрос спровоцировала грядущая встреча команды с «Зенитом». Она состоится 16 марта. Билеты полностью распроданы даже на фанатский сектор впервые с 2020 года. Решена ли проблема посещаемости футбольных матчей в эпоху Fan ID? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Долгое время фанатские секторы на многих стадионах во время матчей РПЛ были закрыты. Клубы ждали, пока активные болельщики вернутся на трибуны после введения Fan ID. «Спартак» не исключение. Но «ультрас» свою позицию не изменили, и руководство народной команды открыло фанатский сектор для свободного посещения. Теперь купить билет можно на любую трибуну стадиона в Тушине.

Желающие, конечно же, нашлись, а перед игрой с «Зенитом» вообще случилось невероятное. Задолго до начала встречи, которая запланирована на 16 марта, билетов в свободной продаже нет. Интерес поклонников футбола можно понять. По большому счету, от встречи «Спартака» с «Зенитом» зависит, останутся красно-белые в чемпионской гонке или нет, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Если "Спартак" проиграет, отставание от "Зенита" составит уже шесть очков. А если красно-белые хотят стать чемпионами, это, наверное, все-таки семь очков, потому что есть еще личные встречи. В первом матче была ничья, если "Спартак" здесь проигрывает, то у "Зенита" преимущество при равенстве.

То есть чтобы обогнать "Зенит", нужно чтобы он потерял семь очков, а "Спартак" их потом приобрел. Поэтому для красно-белых все значительно опаснее и тревожнее, нежели для "Зенита"».

Именно уровень матча позволил «Спартаку» продать все билеты на игру. Так что говорить о том, что проблема с посещаемостью матчей в эпоху Fan ID решена, нельзя, уверен, руководитель всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин: «Вы сравниваете игру "Спартак"—"Зенит", с матчем, например, "Спартак"—"Оренбург". И там нужно понимать, какая средняя посещаемость. Она пока, к сожалению, не у всех команд высокая, и многие клубы раздают билеты бесплатно. Поэтому ситуация сложная. Сложнее всего, командам, потому что футболисты остались без поддержки».

По словам Шпрыгина, Всероссийское объединение болельщиков до сих пор существует, хотя и не ведет активной деятельности. Фанатское движение тоже живет. Сейчас, во время затянувшегося бойкота матчей РПЛ, так называемый актив находит другие турниры для того, чтобы устраивать свои перформансы, рассказал “Ъ FM” Александр Шпрыгин: «Ходят на другие виды спорта. Например, "Зенит" активно поддерживает гандбольную команду. Кто-то идет на баскетбол, на хоккей. Находят виды спорта, где есть такие же команды, как в футболе».

Кстати, несмотря на то, что все официальные билеты на матч «Спартак»—«Зенит» проданы, у перекупщиков заветные квитки в наличии все-таки есть, только по завышенным ценам. Их нам назвали в одной из компаний, которая занимается билетным бизнесом: «Минимальная цена 2,5 тыс. руб., а на нижний ярус от 4,5 тыс. руб. до 12 тыс. руб.».

Конфликта между активными болельщиками «Спартака» и клубом, к счастью, нет. Все отнеслись с пониманием к тому, что фанатский сектор открыт для свободного посещения. Так что в воскресенье в матче с «Зенитом» у «Спартака», конечно, будет поддержка, но придется обходиться без того мощного заряда, который всегда обеспечивали команде в нужный момент легендарные фанаты.

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Владимир Осипов