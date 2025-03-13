Министерство не преуспело на экониве

Структура крупного федерального агрохолдинга «Эконива» — ООО «Северная Нива Башкирия» добилась в суде права перезаключить договор аренды девяти земельных участков общей уточненной площадью 594 га в Белебеевском районе Башкирии. Инвестор получил земли в 2018 году по итогам конкурсных процедур. Позднее у компании возникла необходимость разделить участок, при этом выяснилось, что фактическая его площадь меньше заявленной на 30,7 га. Минземимущество Башкирии перезаключить договор аренды с «Северной Нивой» отказалось, ссылаясь на необходимость проведения новых торгов. Компания в двух судебных инстанциях добилась признания незаконным решения министерства и пересчета платы за землю. Кассационный суд постановил, что перезаключать договор аренды необходимо на прежних условиях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Северная Нива» сможет арендовать участки на прежних условиях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Северная Нива» сможет арендовать участки на прежних условиях

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Северная Нива Башкирия» (входит в агрохолдинг «Эконива») добилась права арендовать девять земельных участков общей площадью 594 тыс. га в Белебеевском районе республики.

«Северная Нива Башкирия» работает в регионе с 2018 года, специализируется на производстве сырого молока, занимается мясным животноводством и растениеводством. На предприятии работает 390 сотрудников. В 2022 году компания ввела в эксплуатацию животноводческий комплекс «Семено-Макарово» в Ермекеевском районе на 2,8 тыс. дойных коров и 3,2 тыс. голов молодняка. Под управлением компании более 27 тыс. га сельхозугодий в Белебеевском и Ермекеевском районах. В 2023 году выручка компании составила 1,6 млрд руб., убыток — 177,8 млн руб.

В 2018 году «Северная Нива» стала единственным участником аукциона на право арендовать участок площадью 625 га в Белебеевском районе. По условиям торгов плата за пользование землями составляла 1,5% от их кадастровой стоимости — 271 тыс. руб. В процессе использования участка у инвестора появилась необходимость уточнить его границы и разделить его на девять частей. При этом выяснилось, что общая площадь земель меньше на 30,7 га.

После завершения кадастровых работ компания попыталась перезаключить договор аренды с учетом уточненной площади, однако в республиканском минземимуществе заявили, что для этого необходимо провести новые торги. Две инстанции арбитражного суда встали на сторону компании, арбитражный суд Уральского округа изменил ранее принятые решения.

Кассационная инстанция также пришла к выводу о незаконности отказа министерства перезаключить договор аренды, поскольку землепользователь уточнял границы участка, разделял его на девять частей по согласованию с уполномоченным органом. Также было учтено, что суммарная площадь образованных участков соответствует уточненной площади исходного. При этом арбитражный суд Уральского округа указал, что арендная плата должна остаться прежней.

Это не первый спор «Эконивы» с минземимущества по поводу аренды земель в Белебеевском районе. В апреле 2024 года компания в арбитражном суде Башкирии добилась права перезаключить договоры аренды 2,8 тыс. га, поделенных на 66 участков — решение было оставлено без изменения судами двух вышестоящих инстанций. При этом, как следует из материалов дела, заявителю было отказано в пересчете арендной платы, хотя фактическая площадь земель оказалась на 1,1 тыс. га меньше.

В сентябре прошлого года две судебные инстанции признали незаконным отказ минземимущества Башкирии перезаключить с «Северной Нивой» договор аренды еще 2 тыс. га, поделенных на 27 участков.

В «Экониве» вчера отказались от комментариев.

В минземимущества Башкирии на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

Принятое судом решение соответствует действующему земельному законодательству, считает партнер адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан. Шансы на отмену решения в коллегии ВС РФ он оценивает как минимальные.

«Суд кассационной инстанции лишь частично изменил решения нижестоящих судов в части формулировки условий заключения договоров аренды, сохранив при этом основную правовую позицию о признании отказов министерства незаконными. Наибольший интерес в данном деле заслуживает толкование п. 4 ст. 11.8 Земельного кодекса, который устанавливает особый правовой режим для случаев образования новых земельных участков из участка, используемого на основании договора аренды. Законодатель прямо предусмотрел, что в такой ситуации арендатор сохраняет право аренды и имеет право на заключение договоров аренды образуемых участков на прежних условиях без проведения торгов»,— отмечает эксперт.

Наталья Балыкова