Жителей пяти регионов Черноземья предупредили о сильном ветре

Синоптики ввели во всех регионах Черноземья желтый уровень погодной опасности. В четырех из них ожидается усиление ветра, в одном — туман, еще в одном — оба погодных явления. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с. Предупреждение будет действовать с 6:00–9:00 до 18:00–21:00 14 марта.

В Белгородской области возможен туман с 21:00 13 марта до 9:00 14 марта. В Орловской области — туман в тот же период и ветер с порывами до 20 м/с с 9:00 до 21:00 14 марта.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова