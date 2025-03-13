«Сибирь» прервала серию из четырех поражений, выиграв «Амур» в матче КХЛ

ХК «Сибирь» одержал победу над «Амуром» в матче КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:2 (0:0, 4:1, 0:1).

В составе новосибирцев шайбы забросили Никита Коротков, Энди Андреофф, Сергей Широков и Тэйлор Бек.

«Наконец-то забили больше одного гола. Будем надеяться, что прорвало. Наверное, в последние семь минут сильно откатились на оборону, где-то результат в психологическом плане очень довлел на ребят. Тем не менее, довели эту встречу до победы», - прокомментировал итог игры главный тренер «Сибири» Вадим Епачинцев.

В следующем матче новосибирцы встретятся 15 марта с «Торпедо». На данный момент «Сибирь» занимают восьмое место в турнирной таблице КХЛ в конференции Восток.

Александра Стрелкова