Ушаков: разговор Путина и Трампа сегодня не ожидается

Сегодня, 13 марта, не запланирован телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

«Пока еще не договаривались об этом конкретно»,— ответил Юрий Ушаков журналистам на вопрос о том, согласована ли дата беседы лидеров.

Утром 13 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вечером у президента может пройти международный телефонный разговор. «Не исключены и другие контакты сегодня»,— сказал представитель Кремля. Вечером состоится встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в закрытом формате, сообщил Юрий Ушаков.

Лусине Баласян