Прокуратура выяснит, загрязнена ли земля отходами производства под Саратовом

Прокуратура Татищевского района Саратовской области приступила к проверке по информации о вероятном загрязнении земельных участков в окрестностях с. Идолга отходами производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выездную проверку исполнения природоохранного законодательства провел старший помощник прокурора района Николай Артюшин. Также в ней приняли участие сотрудники Росприроднадзора.

В ходе проверочных мероприятий специалисты изучили проблемные участки, ознакомились с производственной документацией предприятия. По итогам проверки прокуратура рассмотрит вопрос о принятии мер реагирования.

Павел Фролов