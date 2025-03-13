На Кубани осужденная за убийство сына мать попросилась в зону СВО

Жительница Краснодарского края, приговоренная к 18 годам колонии за убийство 5-летнего сына, заявила о намерении отправиться в зону спецоперации. Ее дальнейшая судьба неизвестна, сообщают «АиФ-Юг» со ссылкой на мать фигурантки, опекающей ее оставшихся детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2023 году в Краснодаре суд признал женщину и ее супруга виновными в убийстве ребенка. Согласно материалам следствия, мальчика систематически избивали, а после смерти закопали возле реки Кубань, инсценировав его исчезновение. Суд приговорил отчима к 22 годам лишения свободы, а мать — к 18 годам. Позднее фигурантке сократили срок на месяц и отменили принудительные работы.

По словам бабушки погибшего мальчика, ее дочь сообщила мужу на судебном заседании о намерении отправиться в зону СВО. Однако дальнейшая судьба этого заявления неизвестна.

Как пояснила женщина, отчим погибшего ребенка не может претендовать на подобный перевод из-за отсутствия российского гражданства — фигурант является уроженцем Казахстана.

Анна Гречко