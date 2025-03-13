Спрос на курьеров на Дону вырос на 182%

С декабря по март спрос работодателей на курьеров в Ростовской области вырос на 182% по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом. Об этом сообщает Авито Работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наиболее востребованы сейчас автомобильные курьеры, на них приходится 47% курьерских вакансий. Вторыми по популярности среди работодателей стали пешие курьеры - 17% вакансий. Велокурьеры занимают 13% рынка доставки, а доля курьеров на самокате составила 12%.

Авито Работа также отмечает рост зарплатных возможностей для автокурьеров - средние зарплатные предложения для них увеличились на 68% по сравнению с прошлой зимой – до 128 тыс. 833 руб/мес.

Значительный рост зарплатных предложений для автокурьеров аналитики сервиса объясняют тем, что водители имеют возможность обслуживать обширные территории, включая удаленные районы и пригороды крупных городов — это делает их особенно востребованными среди работодателей.

Также рост зарплатных предложений зафиксирован в сегменте доставки на самокате — на 4% за год. Средний уровень предлагаемого заработка достиг 69 тыс. 467 руб/мес. Курьеры на самокатах особенно востребованы в крупных городах, где они обеспечивают более быструю доставку в условиях загруженных улиц.

Сергей Иванов