Интернат для одаренных детей «Поколение» в Краснодаре откроется в 2025 году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел стройплощадку школы-интерната «Поколение» в Краснодаре. Объект сдадут в этом году, передает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Учреждение рассчитано на 1,1 тыс. учащихся, 600 из которых смогут проживать в интернате. В этом году сформируют первые 20 классов, попасть в которые смогут одаренные ученики по итогам отбора после четвертого класса. В школе создадут центры биоинженерии, регенеративной медицины, информационных технологий и искусственного интеллекта, а также лаборатории робототехники, точного земледелия и анализа данных. Партнерами проекта станут КубГУ, КубГАУ, КубГТУ и КубГМУ.

Готовность основного здания составляет 65%, общежития – 88%. Строители ведут предчистовую отделку помещений. На строительство объекта направлено 5,4 млрд руб., еще 365 млн руб. предусмотрено на оснащение. Для удобства подъезда к школе строят трехкилометровую дорогу, а также ведут укрепление берега Кубани на участке более 600 м. Работы также планируют завершить к 1 сентября 2025 года.

В школе будет 25-метровый бассейн на шесть дорожек, спортивное ядро с игровыми видами спорта и самбо. Воспитанников интерната и приезжих учеников обеспечат раздельными столовыми. Общежитие предполагает размещение младших классов по четыре человека, старших – по двое в комнате с индивидуальными санузлом и душевой. Здание соединено со школой панорамной галереей с видом на реку.

Артур Каверин