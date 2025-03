«ТОН» в «Пирамиде», «Лебединое озеро» в филармонии и шоу Big Stand Up

В Казани выступят Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы» и исполнительница Полина Гагарина. В «Казань-Экспо» состоится симфоническое шоу c музыкой из турецких сериалов, а в Artplay Media камерный оркестр исполнит музыку из фильмов о Гарри Поттере. В выходные команда Международного фестиваля медиаискусства НУР проведет в «Пирамиде» музыкальное событие «ТОН». Посмотреть шедевр мирового балета «Лебединое озеро» казанцы смогут в Татарской филармонии имени Тукая. А в КЦ «Чулпан» состоится Big Stand Up с участием известных комиков Вовы Бухарова, Чермена Качмазова и Николая Андреева. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

13 марта в «Татнефть-арене» выступит исполнительница Диана Арбенина с группой «Ночные снайперы». Программа концерта будет включать главные хиты музыкантов: «Катастрофически», «31 весна», «Рубеж», «Столица», «Розы», «Секунда назад» и многие другие. Начало в 19:00, билеты — от 2000 руб. (12+)

13 марта в 19:00 в Центре цифрового искусства Artplay Media камерный оркестр исполнит музыку из фильмов о Гарри Поттере. Выступление музыкантов будет сопровождаться мультимедийной инсталляцией с самыми известными сюжетами из всех частей фильмов о юном волшебнике. Стоимость билетов — 1400 руб. (12+)

15 марта в «Казань-Экспо» состоится симфоническое шоу Symphony of the Cinema c музыкой из турецких сериалов: «Великолепный век», «Ветреный», «Королёк-птичка певчая», «Зимородок», «Черная любовь», «Постучись в мою дверь», «Чукур», «Правосудие» и других хитов турецкого кино. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2600 руб. (12+)

16 марта в ГБКЗ имени Сайдашева оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам творчества знаменитого итальянского композитора — Людовико Эйнауди. Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин, таких как «1+1», «Чёрный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многие другие. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 2300 руб. (6+)

17 марта в «Пирамиде» покажут известную рок-оперу «Юнона и Авось» в постановке Театра Алексея Рыбникова. В основу сюжета поэмы Андрея Вознесенского, по которой была поставлена рок-опера, легла романтическая история любви русского путешественника Николая Резанова и дочери губернатора Сан-Франциско Марии Кончиты Аргуэльо де ля Консепсьон. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 2600 руб. (16+)

18 марта в «Татнефть-арене» певица Полина Гагарина представит новое шоу «Навсегда», в котором через песни познакомит зрителей с историей своей жизни. В шоу войдут как песни из нового альбома, так и уже полюбившиеся слушателям хиты в новом звучании. Начало в 20:00, билеты — от 3000 руб. (6+)

Какие спектакли посмотреть

13 марта в 19:00 в Особняке Демидова покажут спектакль «Музей» — постановка режиссера Айдара Заббарова по пьесе Евгения Водолазкина. Удивительная в своей абсурдности история, где некоему господину начинают организовывать музей в его собственной квартире, но есть одна загвоздка — он еще жив. Билет от 2000 руб. (18+)

14 марта в 14:00 и 18:30 в театре «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Материнское поле» — это история многих женщин, семей и народов. Спектакль поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве, судьбе и о любви к Родине. По сюжету вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать матери-земле своё горе. Стоимость билетов — 500 руб. (12+)

15 марта в 12:00 в театре имени Камала можно будет посмотреть спектакль «Килмешк» / «Пришлый». Главный герой Накип, волею судьбы оказался после войны в Канаде, где в небольшом городке канадской глубинки он устроил некое подобие татарской деревни. До него доходит весть, что отныне всем бывшим советским подданным разрешено вернуться в СССР, им больше ничего не грозит. Стоимость — от 450 руб. (12+)

15 марта в 19:00 в творческой лаборатории «Угол» покажут моноспектакль «Моему сыну». Это трогательные, местами ироничные рассуждения молодого отца о трудностях в воспитании первенца: о любви и памперсах, футболе и танцах, создании первой рок-группы и «предзаправочных» хот-догах перед походом на скучное мероприятие. Стоимость билета — 500 руб. (12+)

16 марта в 12:00 в театре имени Камала покажут спектакль «Дуслар ыелган ирд» / «Чертов тост» по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Режиссер Лилия Ахметова по-новому открывает мир миннулинской драмы для нового поколения зрителей. Героям постановки предстоит решить: изменить или остаться верным самому себе. Стоимость билетов — от 290 руб. (16+)

16 марта на театральной площадке «Угол» можно будет посмотреть спектакль «История от Матвея». Постановка рассказывает о школьнике, родившемся в СССР. Реальность вокруг главного героя меняется, как и он сам. Начало в 19:00, билеты от 500 руб. (16+)

17 марта в 19:00 на сцене «Уникса» представят спектакль в постановке театральной студии «Бенефис». Главная героиня, красивая и богатая женщина, оказывается втянутой в событие, когда случайное убийство ставит под вопрос всё её существование. В поисках ответов она сталкивается с тайнами, подозрениями и неожиданными союзниками. Стоимость билетов — от 1800 руб. (12+)

17 марта в 19:00 в Татарской филармонии имени Тукая труппа «Новый классический балет» представит классический балет Чайковского и мировой символ русского балета «Лебединое озеро». Шедевр покоряет всех своей лирической красотой, торжеством идей добра и гуманизма. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя проклятьем злого колдуна Ротбарта. Стоимость билетов — от 1200 руб.

19 марта в 19:00 в театре на Булаке можно будет посмотреть комедийный спектакль «Ужин с дураком». В жизни Пьера Брошана есть традиция: каждую неделю он собирает званый ужин и в качестве главного ингредиента приглашает на него «дурака». Одним из таких многочисленных «дураков» на этот раз оказывается Франсуа Пиньон, но все идет не по плану. Стоимость билетов — от 800 руб. (16+)

Что смотреть в кино

Российская комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» рассказывает о молодом столичном рекламщике Дане. Он страдает синдромом отложенной жизни и тешит себя мечтами о выдуманном будущем в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти дверь обратно в мир живых. (12+)

13 марта в казанских кинотеатрах выходит в прокат триллер «Опус». По сюжету молодую журналистку Ариэль приглашают в поместье легендарного поп-артиста Моретти, таинственно исчезнувшего 30 лет назад. Окружённая культом поклонников звезды и опьянённых гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана. (18+)

Еще одна киновинка недели — мультфильм «Зверопоиск». Свин — профи высшего класса, который специализируется на отлове сбежавших животных. Но новое задание бросает вызов даже такому мастеру своего дела — ему предстоит поймать милую и наивную слониху Пикулю. (6+)

15 марта в Казани начнут показывать фильм «Микки 17» режиссера «Паразитов» Пон Джун-хо с Робертом Паттинсоном в главной роли. По сюжету «одноразовый сотрудник» Микки участвует в колонизации ледяного мира. После смерти Микки его сознание каждый раз загружается в новое тело.(18+)

Чем заняться еще

15 марта в рамках Чемпионата КХЛ состоится домашний матч хоккейного клуба «Ак Барс» с командой из Московской области «Витязь». Начало в 17:00, билеты на игру стоят от 1400 руб.

15 марта в «Пирамиде» пройдет ночное музыкальное событие Международного фестиваля медиаискусства НУР — «ТОН». В лайнап события вошли семь артистов разных жанров и поколений: Nikita Zabelin, Yung Acid, DEEJAY MAQUEEN, Mostapace, Enfant, Glory и Qosh. Начало в 21:00. Стоимость билетов — 1500 руб. (18+)

16 марта в КЦ «Чулпан» пройдет шоу Big Stand Up. На сцене выступят резидент и один из основателей Stand-Up Club #1, постоянный участник проектов клуба на YouTube, ведущий подкаста «Бухарог Лайв» Вова Бухаров, участник шоу «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон» на ТНТ и других YouTube-проектов Чермен Качмазов, а также резидент Stand-Up Club #1, участник «Разгонов», «Книжного клуба» и других шоу Николай Андреев. Начало в 19:00. Билеты стоят от 1 200 руб. (18+)

18 марта в «Казань-Экспо» пройдет юмористическое шоу «Уральские в Пельмени», где артисты выступят с новой программой «Лучшее». Зрителей ждут свежие номера, которым еще только предстоит попасть в телеэфир, интерактивы и продолжение историй о любимых героях. Начало в 19:00, стоимость билетов — от 4500 руб. (6+)

Гузель Ахметгалиева