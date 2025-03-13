Экс-директора казанского медколледжа осудят за взятки и превышение полномочий

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора Казанского медицинского колледжа, обвиняемой в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, с мая по июль 2020 года обвиняемая, занимая должность директора, подписала акты на сумму свыше 843 тыс. руб. за образовательные услуги, которые фактически не были оказаны. Кроме того, в период с 2022 по 2023 год она через посредников получила взятки на сумму свыше 6,8 млн руб. за содействие в поступлении в колледж.

Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд Казани. Дела посредников и взяткодателей выделены в отдельное производство.

Артём Дергунов