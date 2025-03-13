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Прокуратура Краснокамска указала главе округа на лыжную гонку

Прокуратура Краснокамска внесла представление главе округа Игорю Быкаризу об устранении нарушений закона. Как сообщает прокуратура, окружные власти не обеспечили в феврале 2025 года дежурство бригады скорой помощи во время массовой лыжной гонки «Лыжня России». В ходе соревнования травмировался ребенок: ему не была оказана первая медицинская помощь.

Игорь Быкариз

Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Игорь Быкариз

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также его родитель был вынужден самостоятельно доставить ребенка с лыжной трассы в поселке Майский в травмпункт Краснокамска.

Напомним, сейчас в Краснокамском суде прокуратура города оспаривает решение депутатов местной думы. Они оставили инициативу прокурора - уволить господина Быкариза за утрату доверия - без рассмотрения, приняв решение создать комиссию.