Суд в Тюмени отправил под домашний арест и.о директора научного центра Ренева
Ленинский районный суд Тюмени отправил под домашний арест и.о. директора федерального исследовательского центра «Тюменский научный центр СО РАН» Евгения Ренева по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности), сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2023 году Евгений Ренев дал незаконные указания своим подчиненным заключить контракт по завышенной стоимости с ООО «Байтек Лизинг» (согласно сервису kartoteka.ru, компания занимается по строительству и торговля автотранспортными средствами). «Он также осуществлял и другие незаконные действия, направленные на заключение контракта по завышенной стоимости», — говорится в сообщении пресс-службы.
В результате незаконных договоренностей научного центра с компанией был заключен договор лизинга сельскохозяйственной техники по завышенной стоимости на сумму более 11,2 млн руб.