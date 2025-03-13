Аккаунты арендуют с умыслом

Сдача аккаунта в соцсетях в аренду может грозить привлечением к ответственности. По словам представителя МВД Ирины Волк, зачастую арендой личных страниц на онлайн-платформах интересуются мошенники. Правонарушители могут использовать их, в частности, для организации особо тяжких преступлений, таких как терроризм. Злоумышленники обращают внимание на дату регистрации аккаунта и страну проживания владельца. По данным МВД, в настоящее время высок спрос на учетные записи, зарегистрированные в России несколько лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Зачем россияне сдают аккаунты в аренду? И как это происходит? По словам директора по информационной безопасности ПАО «Элемент» Александра Дворянского, пользователи могут предоставлять доступ к аккаунтам для проведения через них рекламных кампаний: «По-хорошему нужен все-таки более полный контроль человека, которому пользователь передает в аренду свою учетную запись. Я бы не сказал, что это может носить массовый характер, пока такое происходит в виде исключения. Текущий объем таких "учеток" небольшой, и, скорее всего, расти глобально не будет, потому что все-таки риски существенные, и они могут быть использованы как для полноценной легальной рекламной акции, так и не совсем нелегальной.

Сколько может стоить подобная аренда соцсетей? Все зависит от того, насколько аккаунт раскручен, в противном случае можно получить совсем смешные деньги. Если профиль с большим охватом, огромным количеством подписчиков, для рекламной компании это было бы выгодно. Например, если рассылка идет от лица известного автора, то такая рекламная кампания будет стоить уже более серьезных денег».

По закону, сдача аккаунта в аренду не запрещена, но она противоречит правилам большинства онлайн-платформ, отмечает заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов: «Сдача аккаунта в аренду находится в зоне правовой неопределенности, но при этом несет высокие риски. В Уголовном кодексе или в Кодексе об административных правонарушениях прямого запрета на передачу такого доступа третьим лицам нет.

Но эти действия могут противоречить пользовательским соглашениям большинства платформ, которые обычно запрещают передачу своих учетных записей третьим лицам, а также использование одного аккаунта несколькими пользователями. Закон хоть и не содержит прямых запретов на передачу доступа к профилям, но возлагает ответственность за распространение информации на ее распространителя, которым с юридической точки зрения будет являться владелец аккаунта».

Часто правонарушители предлагают продать или сдать в аренду аккаунт детям, а запросы отправляют через чаты онлайн-игр или популярные Telegram-каналы. Причем ответственность за правонарушение ляжет именно на владельца учетной записи, даже если он передал кому-то доступ к ней, рассказала адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич: «Если мы говорим о том, что возможно оформить социальный письменный договор с указанием всех реквизитов и существенных условий договора — что передается, для чего передается, какая информация там будет размещаться, какую ответственность будет нести арендатор — то почему бы и нет?

В частных моментах, когда просто предоставляют свой доступ без подписания договора, если будет установлено, что конкретный аккаунт принадлежит физическому лицу, через него были совершены преступные действия, то к владельцу первому придут сотрудники правоохранительных структур».

Мошенники также могут не предлагать купить аккаунт, а просто украсть его у пользователя. Например, в феврале стало известно, что злоумышленники начали похищать учетные записи в Telegram через фейковые точки доступа в интернет в аэропорту Шереметьево.

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