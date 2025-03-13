В Дагестане БТР раздавил легковой автомобиль

ДТП со смертельным исходом произошло на окраине Махачкалы сегодня, 13 марта. Погиб водитель легкового автомобиля, на который наехал БТР.

По информации республиканского МВД, это случилось примерно в 14:30 на Карабудахкентском шоссе.

Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщила пресс-служба силового ведомства. Республиканское управление СКР организовало по факту ДТП процессуальную проверку.

На место происшествия выехали следователи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ведомстве.

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что «бронетранспортер переехал автомобиль» (в сообщениях силовых ведомств БТР не упоминался) и выразил соболезнования семье погибшего.

Юлия Рыбина, Махачкала