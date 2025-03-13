«Евраз НТМК» внедрил систему мониторинга в доменном цехе для предотвращения сбоев

«Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат» (НТМК) внедрена система мониторинга и диспетчеризация работы высоковольтного оборудования, позволяющая в два раза быстрее реагировать на отклонения показателей и предотвращать возможные сбои, сообщили в пресс-службе предприятия.

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Новая цифровая платформа позволяет сотрудникам цеха контролировать работу критически важных агрегатов доменных печей в режиме онлайн, в том числе электродвигателей и скиповой лебедки. В базу данных системы внесено свыше 900 параметров.

Благодаря более эффективному контролю, оперативная информация позволяет четче координировать действия персонала, улучшить условия и эффективность труда.

На реализацию проекта ушло около 10 месяцев. Внедрение системы предложено электриком доменного цеха Евгением Байгозиным, а в реализации участвовали сотрудники различных дирекций «Евраз НТМК» и ЕвразТехники.

Системы диспетчеризации используются и в других подразделениях «Евраз НТМК», таких как машины непрерывного литья заготовок конвертерного цеха и прессопрокатная линия колесобандажного цеха.

Полина Щуцкая