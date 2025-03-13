В боях за Суджу погиб командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков

Командир батальона «Курские витязи» Иван Крутиков погиб в боях за Суджу в Курской области, сообщил депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев. По словам господина Гулиева, командир погиб вчера, 12 марта, в стрелковом бою.

«Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином. Я горжусь тем, что был рядом с ним в этот момент»,— написал депутат на странице во «ВКонтакте».

Он также опубликовал фото командира, спящего в военной форме на нескольких рюкзаках. «Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом»,— говорится в подписи к фото.

Иван Крутиков до атаки на Курскую область руководил детским боксерским клубом «Витязь» в Курске. В конце августа он рассказывал корреспонденту RTVI Татьяне Акиншиной, что после вторжения ВСУ прекратил занятия и поселил в спортзал беженцев. Спустя пару недель все тренеры клуба подписали контракт на военную службу. По словам госпожи Акиншиной, «за ними на фронт пошли бежавшие из Суджи парни, которым только исполнилось 18 лет».

Полина Мотызлевская