ФСБ предотвратила рассылку бомб нижегородским бойцам СВО

Сотрудники ФСБ предотвратили серию покушений на участников СВО и госслужащих, живущих в Нижегородской, Саратовской, Тверской, Ростовской и Калужской областях, Краснодарском крае, Москве и Воронеже. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы завербовали россиянина 2003 года рождения. В марте он забрал из пяти схронов в Челябинске самодельные взрывные устройства, замаскированные под подарочные парфюмерные наборы, и отправил их «Почтой России». Бомба должна была сработать, когда адресат откроет коробку, но силовики обнаружили эти посылки раньше, в челябинском аэропорту. Позже сотрудники ФСБ нашли в городе еще один тайник, где лежали четыре таких же бомбы.

Отправителя задержали в Первоуральске Свердловской области. Украинские спецслужбы обещали ему денежное вознаграждение, но после выполнения задания они перестали выходить на связь, сообщили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на террористический акт по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Елена Ковалева