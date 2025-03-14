Вергилий на эскалаторе

12 марта в Москве пространство BoscoVesna (Новый Арбат, 19) презентовало арт-коллаборацию с художником Гошей Острецовым Haut Futur.

Проект Гоши Острецова посвящен важным проблемам современности — экология, связь моды и искусства, внедрение в повседневную жизнь искусственного интеллекта. При этом произведения яркие, гротескные, почти шутливые, выполнены в типичной для автора манере комиксов и стрит-арта.

Увидеть их можно повсюду в BoscoVesna. Основная инсталляция украшает центральное пространство магазина. Рассмотреть ее можно, если воспользоваться эскалаторами. «Вы словно спускаетесь в ад или поднимаетесь в рай по дантовским кругам ада»,— шутит художник, который на презентации выполняет роль Вергилия — проводника для представителей прессы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гоша Острецов. «У него все золотое», 2025 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi Экспозиция выставки Haut Futur в BoscoVesna на Новом Арбате Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Гоша Острецов. «Волшебное зеркальце коммуниста Пикассо», 2024 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi Следующая фотография 1 / 3 Гоша Острецов. «У него все золотое», 2025 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi Экспозиция выставки Haut Futur в BoscoVesna на Новом Арбате Фото: предоставлено Bosco di Ciliegi Гоша Острецов. «Волшебное зеркальце коммуниста Пикассо», 2024 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi

А внизу видна лаборатория воображаемого художника, который, по словам Гоши Острецова, «ищет свой путь в искусстве». Она выглядит как деревянная избушка (все материалы художник привез сам из своего загородного дома). Внутри на стенах — работы, в центре помещения — печь, в которой неудачные творения уничтожаются: над крышей избушки из трубы постоянно вырываются клубы дыма.

По случаю презентации Гоша Острецов показал и свою мастерскую, в которой работал над этим проектом на протяжении года. Он развернул ее прямо в BoscoVesna на самом нижнем этаже. Тут и забрызганные краской стены, и более ранние творения художника, и разрабатываемая им одежда и аксессуары.

Также участников презентации пригласили стать соавторами одной из работ — выбрать стаканчик с краской и ловким движением плеснуть ее на заранее расписанную Гошей Острецовым стену. Присутствовавший на мероприятии основатель Bosco Михаил Куснирович тоже решил поучаствовать в перформансе и в прямом смысле приложить к стене-картине руку, обмакнув ее в солнечный желтый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гоша Острецов. Серия «Кибермода», 2024–2025 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi Гоша Острецов. Серия «Кибермода», 2024–2025 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi Гоша Острецов. Серия «Кибермода», 2024–2025 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi Следующая фотография 1 / 3 Гоша Острецов. Серия «Кибермода», 2024–2025 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi Гоша Острецов. Серия «Кибермода», 2024–2025 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi Гоша Острецов. Серия «Кибермода», 2024–2025 Фото: Гоша Острецов / предоставлено Bosco di Ciliegi

BoscoVesna постоянно приглашает художников для работы в пространстве на Новом Арбате: до этого свои выставки с новыми произведениями представляли Ирина Корина и Аристарх Чернышев.