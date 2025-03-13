Вертолеты МЧС тушат пожар в Сочинском национальном парке

Специалисты МЧС России с привлечением авиации ликвидируют природный пожар на территории Сочинского национального парка. Площадь возгорания составляет 1 га сухой растительности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю

В операции по тушению задействован вертолет Ка-32 ведомства и наземная группа из 27 специалистов с пятью единицами техники.

По информации спасателей, угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

Мария Удовик