Чистая прибыль «Ижевского механического завода-2» выросла в 5 раз в 2024 году

Выручка АО «Ижевский механический завод-2» (ИМЗ-2) по обычным видам деятельности составила 637,1 млн руб. в 2024 году, что на 306,6 млн или 48% больше, чем в 2023-м, следует из отчета о финансовых результатах «СПАРК-Интерфакс». Чистая прибыль при этом увеличилась год к году на 200 млн или 80%, до 252,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архив медиагруппы "Центр" Фото: Архив медиагруппы "Центр"

ИМЗ-2 было зарегистрировано весной 2016 года с уставным капиталом 652,2 млн руб. Предприятие входит в состав государственной корпорации «Ростех» («РТ-Капитал»). Руководителем общества является Петр Громов. Как указано на сайте организации, ИМЗ-2 сдает в аренду и продает коммерческую недвижимость в Ижевске, включая склады, мастерские, магазины и другие объекты. Кроме того, предприятие управляет санаторием «Сосновый», детским лагерем «Березовая роща» и физкультурно-оздоровительным комплексом «Сосновый».

В декабре 2024 года «Ъ-Удмуртия» писал, что ИМЗ-2 передаст земельный участок лагеря «Солнечный», где находится приют «Кот и пес», республике и городу по минимальной оценочной стоимости. Это произошло после споров между представителями предприятия и приюта, касавшихся размера и условий арендной платы.