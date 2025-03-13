Минприроды Дона взыскало с Управления систем водоснабжения 11 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск регионального министерства природных ресурсов и экологии к Управлению развития систем водоснабжения о взыскании 11,3 млн руб. Резолютивная часть решения суда опубликована в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Министерство обратилось в суд с требованием о взыскании средств в декабре 2024 года. Суть иска в резолютивной части решения суда не раскрывается. В категории дела сообщается, что иск относится к исполнению обязательств по договорам.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» зарегистрировано в 2012 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности — забор, очистка и распределение воды. Учредитель — министерство ЖКХ Ростовской области. Выручка за 2023 год составила 2,5 млрд руб., убитое — 751,2 млн руб.

Тат Гаспарян