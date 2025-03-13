Похитители 19 тонн нефти из Оренбуржья пожаловались на чрезмерно суровое наказание
Оставлен в силе приговор двум жителям Сорочинска, осужденным за нефтеврезку и хищение 19 т нефти. Они сочли наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы со штрафами на 150 и 200 тыс. руб. чрезмерно суровым и пытались оспорить его, но безуспешно. Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил постановления нижестоящих инстанций без изменения. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемые, один из которых имеет судимость за аналогичное преступление, оборудовали на участке дороги Первокрасное-Сорочинск, незаконную врезку в нефтепровод. В ночь с 24 на 25 апреля 2023 года они похитили 1,4 т нефти общей стоимостью более 24 тыс. руб.
Кроме того, в ночь с 28 на 29 апреля было украдено еще 17,6 т нефти стоимостью свыше 300 тыс. руб. Довести преступление до конца осужденные не смогли: их задержала полиция.
В отношении преступников было возбуждено уголовное дело о самовольном подключении к нефтепроводу (п. «а» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ), краже (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и покушении на кражу организованной группой (ч. 3 ст. 30; п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Суд признал их виновными.