Похитители 19 тонн нефти из Оренбуржья пожаловались на чрезмерно суровое наказание

Оставлен в силе приговор двум жителям Сорочинска, осужденным за нефтеврезку и хищение 19 т нефти. Они сочли наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы со штрафами на 150 и 200 тыс. руб. чрезмерно суровым и пытались оспорить его, но безуспешно. Шестой кассационный суд общей юрисдикции оставил постановления нижестоящих инстанций без изменения. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемые, один из которых имеет судимость за аналогичное преступление, оборудовали на участке дороги Первокрасное-Сорочинск, незаконную врезку в нефтепровод. В ночь с 24 на 25 апреля 2023 года они похитили 1,4 т нефти общей стоимостью более 24 тыс. руб.

Кроме того, в ночь с 28 на 29 апреля было украдено еще 17,6 т нефти стоимостью свыше 300 тыс. руб. Довести преступление до конца осужденные не смогли: их задержала полиция.

В отношении преступников было возбуждено уголовное дело о самовольном подключении к нефтепроводу (п. «а» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ), краже (п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ) и покушении на кражу организованной группой (ч. 3 ст. 30; п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Суд признал их виновными.

Георгий Портнов