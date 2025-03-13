Более 60 тонн помощи уральским бойцам отправили из Екатеринбурга в зону СВО

Из Екатеринбурга отправлена очередная крупная партия гуманитарной помощи для уральских бойцов, участвующих в специальной военной операции, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Церемония отправки очередной партии дополнительной помощи военнослужащим Свердловской области в зону СВО Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Члены военно-патриотического клуба "Варяг" на церемонии. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 2 Церемония отправки очередной партии дополнительной помощи военнослужащим Свердловской области в зону СВО Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Члены военно-патриотического клуба "Варяг" на церемонии. Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Собрано более 60 т теплых вещей, продуктов, специальной техники и личных посылок. Помощь получат 10 подразделений, в составе которых находятся жители Свердловской области.

В Екатеринбурге в течение года будут проводиться мероприятия в поддержку военнослужащих. В частности, заслуженный артист России Сергей Куприк выступил в госпиталях Екатеринбурга перед бойцами, проходящими лечение и реабилитацию. В ККТ «Космос» прошел концерт в честь Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, который собрал около 2 тыс. человек, включая военнослужащих, волонтеров и родственников участников СВО.

Напомним, в конце февраля полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил, что форум волонтеров «Патриоты Урала» получит статус всероссийского. Форум посвящен вопросам поддержки участников специальной военной операции (СВО).

Полина Щуцкая