В ЮФУ появилась лаборатория, управляемая ИИ

На базе Южного федерального университета (ЮФУ) создана лаборатория под управлением искусственного интеллекта. Это новшество направлено на ускорение синтеза новых материалов для российской промышленности, сообщает пресс-служба вуза.

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Ученые ЮФУ используют микрофлюидный синтез для создания материалов с заданными свойствами. После этого установка самостоятельно принимает необходимые решения, что повышает эффективность процесса разработки.

«Мультисенсор включает в себя датчики углекислого газа, угарного газа, влажности, температуры, давления, доли кислорода в составе атмосферы, которые позволяют анализировать состояние окружающей среды и принимать решение об обстановке в лаборатории. Также в программно-аппаратный комплекс интегрирована IP-камера, которая в режиме реального времени позволяет наблюдать за работой в лаборатории»,— рассказал один из авторов разработки, профессор Александр Солдатов.

В 2025 году планируется модернизация инфраструктуры лаборатории аддитивных технологий, интеграция ее в единую систему мониторинга и управления. Также запланирована интеграция других лабораторий ЮФУ в эту среду.

Николай Аксенов