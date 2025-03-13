За год на Дону число онкобольных уменьшилось на 10 тысяч человек

В Ростовской области зарегистрировано 116 084 человека с онкологическими заболеваниями. Это на 10 тыс. меньше показателей прошлого года, сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу донского минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«С начала 2025 года в регионе выявлено 1544 новых случаев злокачественных новообразований. В прошлом году наиболее распространенными видами онкологии были опухоли кожи (13,4%), молочной железы (12,3%) и предстательной железы (10,6%)»,— рассказали медики.

Злокачественные новообразования чаще всего диагностируются у людей в возрасте от 25 до 85 лет. Большинство случаев приходится на группу 60-74 года.

Николай Аксенов