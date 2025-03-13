Донателла Версаче покидает пост креативного директора Versace

Итальянский модный дом Versace сообщил о том, что Донателла Версаче покидает пост креативного директора и становится главным амбассадором бренда. С 1 апреля новым креативным директором модного дома станет 41-летний Дарио Витале, c 2010 года работавший в Miu Miu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Danny Moloshok / Reuters Фото: Danny Moloshok / Reuters

Донателла Версаче была креативным директором Versace с 1997 года и, как отмечает владеющая сейчас этим брендом американская холдинговая компания Capri Holdings, «играла ключевую роль в глобальном успехе компании». В роли главного амбассадора «она продолжит продвигать бренд Versace и его ценности». Госпожа Версаче подтвердила эти новости у себя в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), отметив, что навсегда останется пламенным приверженцем Versace. «Versace в моей ДНК и всегда в моем сердце»,— написала она.

Выход дебютной коллекции Дарио Витале, которого называют одним из самых интересных и инновационных дизайнеров, ознаменует завершение 47-летнего периода в истории модного дома, когда авторами коллекций были Джанни или Донателла Версаче. Как пишет журнал Vogue, перестановки в Versace происходят на фоне слухов о том, что Capri Holdings готовится продать этот бренд. По данным издания, к этому холдинг подталкивает непростая ситуация, сложившаяся после неудавшейся попытки слияния в прошлом году с холдингом Tapestry, владеющим брендами Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman.

Алена Миклашевская