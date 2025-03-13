В Челябинске полиция закрыла еще один спа-салон с интимными услугами

Сотрудники полиции в Челябинске закрыли еще один бордель, маскировавшийся под массажный кабинет. Возбуждено уголовное дело по факту организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ), сообщает пресс-служа ГУ МВД России по Челябинской области.

Деятельность спа-салона, работавшего на улице Цвиллинга, пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД. По данным полиции, возраст работниц заведения составлял от 25 до 30 лет. Одна из них призналась полицейским в том, что она и другие девушки оказывают в заведении интимные услуги по определенному прейскуранту.

В ГУ МВД России по региону отмечают, что проводят мероприятия по выявлению заведений, оказывающих «приватные услуги» на постоянной основа.